Футбол
«Ростов» расторг контракт с МайеромЧемпионат 02:36
«Ростов» объявил о расторжении контракта с 26-летним полузащитником Жаном Майером по обоюдному согласию сторон. Словенский футболист выступал за ростовскую команду с лета 2017 года, когда подписал соглашение по схеме 3+1.
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