Grand Theft Auto: San Andreas Компьютерная игра (action-adventure)

Компьютерная игра в жанре Action-adventure, разработанная британской студией Rockstar North и изданная американской международной компанией Rockstar Games; пятая по счёту и третья трёхмерная игра во франшизе Grand Theft Auto. Для консоли PlayStation 2 игра была выпущена 26 октября 2004 года в Северной Америке и 29 октября 2004 года в Европе и Австралии. В вариантах для Windows и Xbox игра появилась 7 июня 2005 года в Северной Америке и 10 июня 2005 года в Европе; версии игры для Xbox 360 и PlayStation 3 были изданы в 2008 и 2012 годах соответственно; в 2013-2014 годах состоялся выпуск версий игры для мобильных ОС. В России игра в варианте для Windows была официально локализована и издана компанией «1С-СофтКлаб» 12 февраля 2010 года.