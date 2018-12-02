Футбол

«Ростов» провёл матч с ЦСКА в стиле GTA San Andreas
Чемпионат
06:10

2 декабря «Ростов» и ЦСКА провели матч в стиле GTA: San Andreas. Нет, они не катались на крутых тачках, не вводили коды и никого, слава богу, не убивали – просто ростовский клуб успешно отыграл мем, который мелькнул в соцсетях.
Чемпионат06:10

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«Ростов» провёл матч с ЦСКА в стиле GTA San Andreas

Чемпионат06:10

«Енисей» и «Ростов» повздорили в Twitter. При чем тут Бекао и правила русского языка?

Sportbox.RU04:47

«Енисей» и «Ростов» повздорили в Twitter. При чем тут Бекао и правила русского языка?

Матч ТВ04:47

«Енисей» пошутил в твиттере над ЦСКА, но затем в дело вступили «Ростов» и РФПЛ

Спорт-Экспресс04:52

В обороне безупречно, в атаке скучно. «Ростов» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего

Советский спортвчера в 11:53

«Ростов-Арену» в шутку оформили в стиле GTA к игре с ЦСКА

Rostov gazetaвчера в 10:02

ФК «Ростов» и ЦСКА устроили разборки в стиле GTA, но сильнейшего не выявили

Donnews.ruвчера в 11:28
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Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 06:09
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 06:35
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей

Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 06:30
Футбол

Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить фаната после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
Обновлено в 06:34
Футбол

Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию

Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию.
Обновлено в 06:02
Футбол

Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции

Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
Футбол

Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

Обновлено в 05:33
Футбол

«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»

Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 05:44
Футбол

«Спартак» решил вопрос с возвращением Бакаева из аренды

Как стало известно "СЭ", красно-белые договорились с тульским "Арсеналом" о досрочном возвращении из аренды 22-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 06:31
Футбол

Исполком УЕФА утвердил создание нового Еврокубкового турнира

Как ожидается, новый турнир позволит клубам из менее конкурентно способных чемпионатов принимать участие в Еврокубках.
Обновлено в 06:25
Футбол

Нету провел тренировку на льду с Туктамышевой и ее тренером

Португальский защитник "Зенита" Луиш Нету провел тренировку на льду под руководством чемпионки мира и Европы 2015 года в одиночном фигурном катании Елизаветы Туктамышевой и ее тренера Алексея Мишина, сообщается на официальном сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 06:32
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020

Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 06:19
Футбол

Скауты «Арсенала» просматривали Ундера в матче «Рома» – «Интер»

Как сообщает Football Italia, на матче римлян с миланским «Интером» в 14-м туре итальянской Серии А (2:2), который состоялся 2 декабря, за игрой турецкого футболиста наблюдали скауты лондонского «Арсенала».
Обновлено в 05:57
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А

В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Рахимов: «Предложил спортдиректору „Енисея“ снять штаны и сыграть в футбол. Он на поле не вышел»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, как футболисты его команды чувствовали себя на поле в матче 16-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1). Встреча прошла в Красноярске в субботу при температуре минус 15-16 градусов мороза.
Обновлено в 06:33
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Компьютерная игра (action-adventure)
Компьютерная игра в жанре Action-adventure, разработанная британской студией Rockstar North и изданная американской международной компанией Rockstar Games; пятая по счёту и третья трёхмерная игра во франшизе Grand Theft Auto. Для консоли PlayStation 2 игра была выпущена 26 октября 2004 года в Северной Америке и 29 октября 2004 года в Европе и Австралии. В вариантах для Windows и Xbox игра появилась 7 июня 2005 года в Северной Америке и 10 июня 2005 года в Европе; версии игры для Xbox 360 и PlayStation 3 были изданы в 2008 и 2012 годах соответственно; в 2013-2014 годах состоялся выпуск версий игры для мобильных ОС. В России игра в варианте для Windows была официально локализована и издана компанией «1С-СофтКлаб» 12 февраля 2010 года.
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