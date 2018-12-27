Футбол

«Ростов» проведет три зимних сбора
Спорт-Экспресс
07:03

"Ростов" проведет три зимних сбора, сообщает официальный сайт желто-синих. 5 января подопечные главного тренера команды Валерия Карпина выйдут из отпуска и вылетят в Белек (Турция), где будут тренироваться до 15 января. Второй сбор с 18 по 30 января пройдет в Дохе (Катар).
Спорт-Экспресс07:03

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«Ростов» проведет три зимних сбора

Спорт-Экспресс07:03

Кто на сбор, а кто на Кубок Матч Премьер. Все о зимнем перерыве клубов РПЛ

Советский спорт06:45

«Ростов» сыграет со «Спартаком» и «Кукеси» на сборе в Турции

РИА Новости07:43

«Ростов» проведёт сборы в Турции, Катаре и Испании

Чемпионат05:42

«Ростов» зимой посетит Турцию, Катар и Испанию

Матч ТВ05:30

«Ростов» проведет сборы в Турции, Катаре и Испании

Sports.ru07:10

«Ростов» проведет сборы в Турции, Катаре и Испании. Известны первые соперники по контрольным играм

Sport24.ru06:52
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 12:05, Ашберн
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
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Политика

Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Борисов оценил испытания «Авангарда»

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что испытания "Авангарда" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов.
Обновлено в 10:56
Экономика

В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян

Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05
Экономика

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку, есть пострадавшие

В городе Кудрово на границе с Петербургом поезд зацепил маршрутку на переезде. В результате пострадали четыре человека.
Обновлено в 08:44
Спорт

Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Политика

Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Обновлено в 05:08
Общество

Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле

Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Общество

Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста защитили палами - специальными конструкциями для защиты от возможного столкновения с судами.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

США провели разведку у границ Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V провел разведку у берегов Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Общество

МВД предложило изменить паспорта россиян

С последней страницы паспорта исчезнет напоминание о возможности вносить в него группу крови и резус-фактор.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Москве водитель не пропустил машину детской реанимации

Полицейские проводят проверку по факту появления в прессе информации о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации больницы имени святого Владимира на востоке Москвы.
Обновлено в 11:41
Экономика

Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся

Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.
Обновлено в 10:18
Политика

Тело погибшего во львовской колонии ополченца доставили в Россию

Тело погибшего во львовской тюрьме добровольца из России Валерия Иванова, воевавшего на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, доставлено на территорию России, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.
Обновлено в 10:55
Интернет

«ВКонтакте» начала тестирование зашифрованных звонков с ПК

Голосовые и видеозвонки проверяются в десктопной версии VK Messenger, что подтвердили в пресс-центре отечественной компании.
Обновлено в 11:35
Авто

Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Outlander в России

Компания Mitsubishi приняла решение отозвать в России 4950 внедорожников Outlander.
Обновлено в 07:40
Финансы

Греф предсказал снижение темпов выдачи ипотеки в 2019 году

Сбербанк ожидает снижения темпов роста выдачи ипотеки в 2019 году.
Обновлено в 08:54
Происшествия

В Германии назвали виновника ЧП с самолетом Меркель

Обновлено в 05:47
Происшествия

Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике машины

Полиция в Перми задержала мужчину по подозрению в убийстве своей супруги, матери двоих детей.
Обновлено в 09:11
Экономика

«Коммерсантъ»: цены на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии

В Минстрое России считают, что предложение ввести плату потребителей за неиспользуемый ими резерв электросетевой мощности приведёт к росту тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение.
Обновлено в 01:22
Общество

Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке

Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.
Обновлено в 09:28
Политика

На Украине отреагировали на поддержку Германией «Северного потока – 2»

Дипломат и руководитель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко отреагировал на поддержку правительством Германии проекта «Северный поток – 2». Об этом пишет издание «Главред».
Обновлено в 03:00
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Политика

В Раде назвали Украину самой бедной страной Европы

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Левочкин заявил, что за последние пять лет Украина стала самым бедным государством Европы.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Татарстане осудили полицейских, избивших парня-заику

Обновлено в 09:19
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