Футбол
1rnd.ru«Ростов» проведет со сборной Сирии товарищеский матч
В донской столице пройдет товарищеский матч между футболистами «Ростова» и сборной Сирии, сообщает RT. Игроки сборной Сирии прибудут в Ростов-на-Дону по приглашению нашего клуба, а матч состоится в воскресенье, 8 сентября, на стадионе «Олимп-2» в 18.00.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
Рада утвердила нового министра обороны Украины
Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Футбол
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Общество
Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок
Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.
Блокнот Краснодар 04:22
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Ранее шесть хирургов из Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле одновременно написали заявления об увольнении.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Экономика
Набсовет ВЭБа одобрил участие в финансировании ЦКАД-IV
Наблюдательный совет ВЭБа одобрил участие в финансировании строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-IV), госкорпорация возьмет на себя часть старшего и младшего долга, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.
РИА Новости 11:46
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
RT на русском 05:10
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Технологии
Росстат объяснил отсутствие оплаченного приложения
Росстат прокомментировал отсутствие заказанного приложения для App Store и Google Play.
News.ru 10:11
Армия и оружие
Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019
Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Политика
Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности
«Утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём — одно сырое куриное домашнее и перед сном второе», — заявила балерина.
СоцИнформБюро 08:17
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Футбол
В Чехии сообщили о переходе в «Спартак» полузащитника «Славии» Крала
Опорный полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал продолжит карьеру в московском «Спартаке», сообщают чешские СМИ.
Sport24.ru 11:39
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
Константин Ян основал компанию совместно с компаньоном Дмитрием Спиридоновым в 2014 году, а в 2017 году 55% CloudPayments приобрела «Группа Тинькофф».
РБК 07:48
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Технологии
Первая пилотная 5G-сеть в России запущена в Кронштадте
Телекоммуникационный оператор «МТС» совместно с компанией Huawei запустил первую в России пилотную 5G-сеть в масштабах города.
iReactor 11:57
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Экономика
«Роснефть» наращивает объемы заправки в аэропортах России
Сбыт авиационного топлива расширился главным образом в аэропортах крупных городов России – Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
ФедералПресс 09:22