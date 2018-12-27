Футбол
С 18 по 30 января «Ростов» проведет сбор в Катаре (Доха). Третий состоится в Испании (Марбелья) с 4 по 20 февраля. О расписании контрольных матчей «Ростов» будет сообщать перед каждым сбором.
Sports.ru07:10
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