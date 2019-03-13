Футбол

«Ростов» проведет первый матч с «Локомотивом» на выездеБлокнот Ростов-на-Дону 06:53

В среду, 13 марта, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей в первых матчах 1/2 финала Олимп Кубка России по футболу сезона 2018/19. «Ростов» и «Локомотив» выяснили, кто первый проведет полуфинальную игру при своих трибунах.
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«Локомотив» и «Ростов» сыграют первый полуфинальный матч Кубка России в Москве

Советский спорт07:04

Первый матч против «Арсенала» в Кубке России «Урал» сыграет на «Екатеринбург-Арене»

Накануне.Ru06:59

Первый матч полуфинала Кубка России «Урал» — «Арсенал» пройдет в Екатеринбурге

Матч ТВ06:38

«Локомотив» и «Урал» начнут полуфиналы Кубка против «Ростова» и «Арсенала» на своих полях

Спорт-Экспресс08:10

Определились хозяева полей в первых полуфинальных матчах Кубка России

Чемпионат06:45

«Урал» примет «Арсенал» в первом матче полуфинала Олимп Кубка России

Газета.Ru05:57

«Локомотив» примет «Ростов» в первом полуфинальном матче Кубка России

Sport24.ru06:53
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Происшествия

Галкин отреагировал на обвинения в заказе убийства Киркорова

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ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах

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Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
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Происшествия

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Происшествия

В аэропорту Кольцово экстренно сел борт Emirates, летевший в Сиэтл

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет авиакомпании Emirates.
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Экономика

Заблокированы карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка»

Членство российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и Mastercard приостановлено.
Обновлено в 06:47
Происшествия

ФСБ подала иск к «Новой газете»

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Политика

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам власти.
Обновлено в 07:32
Космос

В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска

В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 февраля стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.
Обновлено в 07:21
Происшествия

СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье

Следователи установили, что основной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликтную ситуацию, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В свердловской полиции прошли обыски

В ходе расследования сотрудники СКР при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности свердловского главка МВД провели ряд обысков.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Пилоты разбившегося «Боинга» сообщали о проблемах с управлением самолётом

Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines утверждает, что пилоты разбившегося в воскресенье Boeing 737 MAX 8 сообщали о возникших проблемах с управлением самолётом.
Обновлено в 08:49
Политика

Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина

Палата представителей США одобрила три законопроекта, направленные против президента Владимира Путина и российских властей, передает АР.
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В «Домодедово» авиамафия ввозила бизнес-джеты без уплаты налогов

Организаторы деловых перевозок около пяти месяцев скрывали, что в аэропорту "Домодедово" приземляются четыре самолета бизнес-авиации, но при этом таможенные платежи не вносятся.
Обновлено вчера в 19:10
Хоккей

Овечкин набрал 1200 очков за карьеру в НХЛ

Обновлено в 02:35
Политика

Две новые электростанции запустят в Крыму

Россия планирует запустить две новые электростанции в Крыму.
Обновлено в 08:01
Происшествия

ФСБ задержала действовавших в 14 регионах подпольных торговцев оружием

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с полицейскими задержали в 14 регионах России подпольных торговцев оружием, сообщает 14 марта пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:29
Музыка

Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя украинской певицей

Обновлено в 08:01
Политика

«Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока — 2»

«На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено около 830 километров труб — порядка 34% от общей протяженности газопровода», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 08:35
Общество

Опубликована отреставрированная видеозапись первого ядерного взрыва

В Сети появилась отреставрированная версия видеозаписи первого ядерного взрыва.
Обновлено в 02:59
Общество

Киев занял 173 место в рейтинге качества жизни

Десятый год подряд рейтинг возглавляет столица Австрии Вена. На втором месте расположился швейцарский Цюрих, на третьем — Ванкувер, Канада.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

Двое депутатов Заксобрания Ульяновской области арестованы по решению суда за то, что требовали встречи с прокурором в неприемный день и игнорировали требования полицейских.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Два самолета «Победы» не смогли взлететь из-за порезанных колес

Сразу два борта российской авиакомпании «Победа» не смогли вылететь в пункты назначения из-за порезанных колес.
Обновлено в 04:36
Политика

Губернатор Калифорнии собрался ввести мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду подпишет указ, который введет мораторий на смертную казнь в штате, сообщает во вторник NBC News.
Обновлено в 01:42
Общество

Медики назвали россиян одной из наиболее быстро стареющих наций мира

Россию ученые отнесли к числу стран, чье население стареет быстрее, чем в среднем по миру: характерный для преклонного возраста набор болезней у жителей нашей страны обычно есть уже к 59 годам.
Обновлено в 04:58
Экономика

Структуры Абрамовича продали акции «Норникеля» на $551 млн

Структура Романа Абрамовича Crispian Investments продала в ходе ABB акции ГМК «Норильский никель» на сумму около $551 млн.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Татарстане ученики чистили крышу школы без страховки

Обновлено в 06:26
Общество

Предпенсионеры получат алименты

Государственная дума приняла закон, благодаря которому женщин, достигшие 55 лет и мужчины, в возрасте от 60 лет смогут получать алименты для нуждающихся, сообщает Ura.ru.
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Если у Президента России на этой неделе было весеннее и игривое настроение, то об этом нельзя сказать о главе Мурманской области Марине Ковтун, которая пыталась на разных мероприятиях объединить необъединимое – повысить рождаемость в регионе и привлечь молодых мамочек к бизнесу.
Обновлено 10 марта в 02:00
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