Футбол

«Ростов» просит у «Зенита» 6 млн евро за СкопинцеваСпорт БИЗНЕС Online 11:46

«Зенит» и «Ростов» проводят переговоры по защитнику ростовского клуба Дмитрию Скопинцеву.
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«Ростов» в это трансферное окно не собирается расставаться со Скопинцевым

Sport24.ru13:30

ФК «Ростов» требует у «Зенита» 6 миллионов евро за защитника Скопинцева

Donday.ru14:34

«Ростов» потребовал с «Зенита» €6 млн за Скопинцева

Газета.Ru11:08

СМИ: «Ростов» потребовал у «Зенита» за Скопинцева €6 млн

RT на русском10:27

«Ростов» готов отпустить Скопинцева в «Зенит» не менее чем за 6 млн евро

Советский спорт09:12

«Ростов» требует у «Зенита» 6 млн евро за Скопинцева

Sports.ru08:59

Интерес «Зенита» к Скопинцеву — еще одна странность трансферного треугольника Ростова, Питера и Казани

Реальное время13 января в 23:55
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Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено в 15:04
Авто

Skoda анонсировала новый кроссовер

Skoda продолжает расширять продуктовую линейку кроссоверов: новый автомобиль встанет на ступеньку ниже моделей Kodiaq и Karoq.
Обновлено в 05:05
Музыка

Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России

Обновлено в 14:05
Гаджеты

Motorola возродит RAZR в виде складного смартфона

Американская компания Motorola возродит модель мобильного телефона RAZR в виде складного гаджета.
Обновлено в 12:39
Авто

BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series

Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Общество

YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями

Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.
Обновлено в 10:20
Общество

Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Обновлено в 07:08
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу в Суперкубке Италии

Обновлено в 14:35
Кино

Вышел тизер новых «Охотников за привидениями»

Обновлено в 15:38
Культура

Умер татарский певец Ильгам Шакиров

Народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси, передаёт грузинский Первый канал.
Обновлено в 14:35
Общество

Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»

Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео

Обновлено в 13:05
Общество

На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров

В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.
Обновлено в 09:53
Политика

Тереза Мэй сохранила доверие парламента

Британский парламент вечером в среду не смог вынести вотум недоверия правительству Терезы Мэй.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

Apple показала чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max

Новые чехлы Apple Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max позволяют устройствам работать дополнительно 20 часов.
Обновлено в 05:15
Экономика

Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России

Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 12:18
Авто

McLaren презентовал родстер 600LT Spider

Британский автопроизводитель McLaren презентовал родстер 600LT Spider и продемонстрировал его силовые характеристики на треке.
Обновлено в 14:08
Автоспорт

Экипаж «КАМАЗ-мастер» Сотникова победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар", проходящего в Перу, в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье

Во Владимирской области более 20 человек заболели корью

Более 20 человек заболели корью во Владимирской области, вспышка зафиксирована среди цыганского населения, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в среду.
Обновлено в 15:50
Гаджеты

Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.
Обновлено вчера в 12:53
Авто

В РФ названы самые продаваемые марки автомобилей с пробегом

В 2018 году объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил 5,4 млн единиц – на 2,4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:37
Политика

Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Владимир Путин поручил расселить разрушенный дом в Магнитогорске

Обновлено в 09:06
Общество

Настя Рыбка рассказала о планах после освобождения из тюрьмы

Обновлено в 08:10
Наука

ЦЕРН разрабатывает проект «коллайдера будущего»

Обновлено в 13:03
Технологии

Блокировка Telegram помешала россиянину нагреть воду в бойлере

Владелец водонагревателя бренда Ariston Дмитрий Змеев пожаловался, что его домашняя техника перестала полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором.
Обновлено в 07:32
Музыка

Юрий Лоза назвал The Beatles «запрограммированным феноменом»

Музыкант Юрий Лоза заявил, что ценит вклад английской группы The Beatles в музыкальную культуру, однако считает их продуктом своего времени.
Обновлено в 16:05
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Названа страна с самыми красивыми женщинами

Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты.
Обновлено в 07:19
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