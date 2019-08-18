Футбол
Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 09:15
"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
В Исландии откроют мемориальную доску первому растаявшему из-за изменений климата леднику Окйёкюдль.
Обновлено в 08:39
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Музыка
Известный певец Аскер Махмудов скончался в Сочи
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Известно, как израильские F-35 обманывают российские С-300 и С-400
Вдобавок военные эксперты подчеркнули тот факт, что не так давно, в различных СМИ была опубликована информация о том, что российские системы РЭБ «Красуха-4» глушат электронику израильских F-35 во время их полетов над сирийской территорией.
Обновлено в 05:11
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Шойгу назвал АрМИ площадкой для соревнований конструкторских бюро
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Дождь и жара до +30. Август продолжает удивлять челябинцев
По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди.
Обновлено в 10:01
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о цели своего визита на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:27
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Напомним, что в 2021 году легендарная модель ГАЗ 21 «Волга» отмечает свое 65-летие с начала производства.
Обновлено в 06:08
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Посетитель умер на музыкальном фестивале под Нижним Новгородом
На музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области скончался посетитель, сообщает в воскресенье, 18 августа, Telegram-канал «Подъем».
Обновлено в 13:31
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Затравленная «блокадница» Бузова закрыла Instagram
Блогеры считают, что на такой шаг певица пошла после того, как ее "затравили" за видео, в котором она вылизывает тарелку и при этом называет себя блокадницей.
Обновлено вчера в 05:48
Общество
СМИ сообщили о возобновлении продаж билетов на Boeing 737 Max
Как сообщает СМИ со ссылкой на данные аналитической компании OAG Aviation, авиакомпании планируют вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Windows Core будет облачной операционной системой
Niels Laute Другой профиль LinkedIn, принадлежащий разработчику из группы Windows Storage Spaces в Microsoft, упоминает свою работу над внедрением технологии Storage Spaces в операционную систему Windows Core.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Шойгу назвал полеты Ту-160 на Чукотку плановыми
Обновлено в 13:10
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45