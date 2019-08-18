Футбол

Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 09:15

"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
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