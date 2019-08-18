«Ростов» уступил «Уфе» в матче 6-го тура чемпионата России. «Ростов» (11 очков) располагается на третьем месте, «Уфа» (7 очков) - десятая.

«Ростов» пропустил два мяча от «Уфы»

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