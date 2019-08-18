Футбол

«Ростов» пропустил два мяча от «Уфы»Soccer.ru 11:25

«Ростов» уступил «Уфе» в матче 6-го тура чемпионата России. «Ростов» (11 очков) располагается на третьем месте, «Уфа» (7 очков) - десятая.
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Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата России

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Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.
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Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
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«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам

Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
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В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Мэр канадской столицы совершил каминг-аут

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Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни

Японские биологи впервые вывели неуловимый вид бактерий, похожий на тот, который мог создать сложную жизнь на Земле.
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Один человек погиб при падении самолета на дом в США

Издание подчеркнуло, что после падения самолета в доме начался пожар.
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