Футбол
«Ростов» пропустил два мяча от «Уфы»Soccer.ru 11:25
«Ростов» уступил «Уфе» в матче 6-го тура чемпионата России. «Ростов» (11 очков) располагается на третьем месте, «Уфа» (7 очков) - десятая.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ
В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.
Обновлено в 10:58
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
Обновлено в 11:15
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Общество
Умер бывший гендиректор Продовольственной организации ООН
Умер бывший гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жак Диуф. Он скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 13:03
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения.
Обновлено 15 августа в 18:00
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
Не стало профессора УлГАУ Сергея Золотухина
18 августа на 59-м году жизни не стало декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ, профессора Сергея Золотухина.
Обновлено в 09:44
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы
Обновлено в 11:24
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Наука
Ученые нашли микроб, который может объяснить происхождение жизни
Японские биологи впервые вывели неуловимый вид бактерий, похожий на тот, который мог создать сложную жизнь на Земле.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Один человек погиб при падении самолета на дом в США
Издание подчеркнуло, что после падения самолета в доме начался пожар.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком
Обновлено в 05:50
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Санкт-Петербург с двухдневным визитом
В канун праздника Преображения Господня, 18 августа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с двухдневным визитом в Санкт-Петербург.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Аляске из-за жары массово гибнет лосось
Обновлено в 03:12
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 07:27
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
Обновлено в 15:10