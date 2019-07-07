Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матчеSportbox.RU 12:30
«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе немецкой команды голы забили Флоран Муслия и Хендрик Вайдандт. У «Ростова» отличился Роман Еременко.
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