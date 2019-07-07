Футбол

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 12:30

«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе немецкой команды голы забили Флоран Муслия и Хендрик Вайдандт. У «Ростова» отличился Роман Еременко.
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«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче в Австрии. Встреча прерывалась из-за дождя

Sport24.ruвчера в 12:32

Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии

РИА Новостивчера в 10:45

«Ростов» проиграл «Ганноверу 96» в контрольном матче

Чемпионатвчера в 13:31

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 12:30

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матче

Спорт-Экспрессвчера в 12:22

«Ростов» проиграл «Ганноверу»

Советский спортвчера в 12:29

Товарищеские матчи. «Краснодар» уступил «Крыльям», «Ростов» – «Ганноверу», «Уфа» забила 9 голов «Ваккеру»

Sports.ruвчера в 06:15
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Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
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Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом

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Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

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Армия и оружие

Погибшие на подлодке моряки «предотвратили катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах подводников, погибших в Баренцевом море 1 июля, один из высокопоставленных военных чиновников заявил, что моряки предотвратили глобальную катастрофу.
Обновлено вчера в 03:23
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Игры

Blizzard получила права на домен Diablo4

В январе Blizzard получила права на домен Diablo4.com.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:55
Происшествия

14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:31
Футбол

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира

Сборная США отстояла титул чемпиона мира, завоеванный в Канаде в 2015 году.
Обновлено вчера в 14:35
Культура

Познер вышел из жюри премии ТЭФИ

Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты

По итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено вчера в 06:13
Наука

В Индонезии нашли останки древнего человека возрастом 1,8 млн лет

Обновлено в 00:54
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Политика

Авиасообщение между Россией и Грузией завершается

Уточняется, что сегодня, 7 июля, самолет MyWay Airlines совершил последний рейс в Москву из Тбилиси, а борт Georgian Airways - из Тбилиси в Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 12:42
Политика

Амурский судозавод может получить заказ на пять краболовов

Обновлено в 01:25
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено вчера в 08:45
Политика

Туск прокомментировал визит на Донбасс

После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Футбол

Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

В Египте завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Алжира и Египта. Алжирцы победили со счетом 3:0.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ.
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Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Япония настоятельно призвала Иран не нарушать условия ядерной сделки

Япония настоятельно призывает Иран не нарушать условий ядерной сделки, заявил в понедельник журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура в связи с решением Тегерана превысить установленный договоренностями 2015 года лимит обогащения урана и новыми угрозами США в этой связи.
Обновлено в 00:32
Футбол

Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года

Обновлено в 00:54
Происшествия

Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера

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Кино

Трейлер киноверсии «Мулан» от Disney появился в Сети

Обновлено вчера в 16:06
Энергетика

Реализовалась договоренность президента России и саудовского принца

Реализовалась договоренность президента Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда рамках G20 в Осаке по согласованию единой позиции о продлении сделки ОПЕК+ для стабилизации мировых цен на нефть.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

В дальнейшем Deutsche Bank планирует передать французскому банку соответствующие технологии, а также часть сотрудников.
Обновлено в 01:30
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
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