Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матчеМатч ТВ вчера в 12:30
«Ростов» потерпел поражение от «Ганновера» в заключительном товорищеском матче на сборе в Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе немецкой команды голы забили Флоран Муслия и Хендрик Вайдандт. У «Ростова» отличился Роман Еременко.
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Политика
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Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Туск прокомментировал визит на Донбасс
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Футбол
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В Египте завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Алжира и Египта. Алжирцы победили со счетом 3:0.
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