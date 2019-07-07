Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 12:22
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии - 1:2. Гол в составе российского клуба забил Роман Еременко. Это был завершающий матч второго сбора дончан.
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Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Коневского мужского монастыря
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы – недавно отреставрированного главного храма Коневского мужского монастыря в Ленинградской области.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Футбол
Месси могут на два года отстранить от выступлений за сборную
Главную звезду сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную страны после критики КОНМЕБОЛ, сообщает AS.
Обновлено в 15:42
Единоборства
Джонс победил Сантоса в рамках UFC 239
В главном поединке турнира встретились американский боец свободного стиля (MMA) Джон Джонс и бразилец Тиаго Сантос.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Борис Джонсон готов к Brexit без сделки
Борис Джонсон, который в ближайшее время может занять пост лидера британских консерваторов, заявил, что готов еще раз подтвердить свои слова: страна готова покинуть Евросоюз до 31 октября даже без соглашения.
Обновлено в 07:40
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Футбол
Курский «Авангард» крупно уступил «Ротору»
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Любую военную операцию США против себя Иран расценит как начало войны
«В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны», — отметил он.
Обновлено в 14:14
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за сына Хаджи
Самый дорогой трансфер 7 июля румынские СМИ сообщили, что московский "Спартак" предложил 12 миллионов евро за полузащитника местного "Вииторула", сына лучшего футболиста Румынии всех времен Георге Хаджи, Яниса Хаджи.
Обновлено в 15:30
Спорт
Россияне стали чемпионами мира по пляжному волейболу
В финале чемпионата в Гамбурге встретились хозяева турнира и российская пара спортсменов Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Обновлено в 09:52
Футбол
«Спартак-2» обыграл «Балтику» на старте первенства ФНЛ
Футболисты «Спартака-2» нанесли поражение «Балтике» в первом туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленскому не дают выступать ради сохранения рейтинга партии
Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ограничивает президента в выступлениях для того, чтобы сохранить рейтинг партии "Слуга народа" перед выборами в парламент.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
Умные часы для слепых людей создали в Южной Корее
Обновлено в 05:57