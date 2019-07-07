Футбол

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 12:22

"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии - 1:2. Гол в составе российского клуба забил Роман Еременко. Это был завершающий матч второго сбора дончан.
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«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче в Австрии. Встреча прерывалась из-за дождя

Sport24.ru12:32

«Ростов» проиграл «Ганноверу»

Советский спорт12:29

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матче

Спорт-Экспресс12:22

«Ростов» проиграл «Ганноверу» в товарищеском матче

Матч ТВ12:30

Уступили «Ганноверу 96» в Австрии

ФК Ростов12:23

«Ростов» проиграл «Ганноверу 96» в контрольном матче

Чемпионат13:31

Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии

РИА Новости10:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Обновлено в 02:26
Авто

BMW презентовал юбилейный R nineT

В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Культура

Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни

Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Обновлено в 16:53
Футбол

Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме

Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
Обновлено в 16:50
Энергетика

Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра

Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
Обновлено в 17:01
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Турции произошел взрыв на азотном заводе

Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

Обновлено в 12:37
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией

Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Авто

Конкурент Hyundai Creta Tata Blackbird появился на первых рендерах

Известно, что в рамках тесного сотрудничества Tata с китайской компанией Chery паркетник может позаимствовать платформу у среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. В моторную гамму модели, как предполагают СМИ, войдут только бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составят механическая и автоматическая коробки передач.
Обновлено в 05:53
Футбол

Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу

Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Политика

Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале

Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено в 17:00
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым

Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Политика

Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее в своих заявлениях, касающихся иранской ядерной программы.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Спасая семьи. В центре «Журавушка» помогают и родителям, и детям

В "Журавушке" взрослых учат быть взрослыми и заботиться о своих детях Команда мечты В филиале "Солнцево" центра социальной помощи семье и детям "Журавушка", который находится по адресу: ул. Волынская, д. 3, двери всегда открыты для нуждающихся в помощи.
Обновлено в 17:00
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Наука

В египетской пирамиде найден ход в загробный мир

В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 16:00
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Авто

В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми

Обновлено в 12:42
Авто

Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки

Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Общество

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
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