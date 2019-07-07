Футбол
«Ростов» проиграл «Ганноверу» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 12:22
"Ростов" проиграл "Ганноверу" в товарищеском матче в рамках сбора в Австрии - 1:2. Гол в составе российского клуба забил Роман Еременко. Это был завершающий матч второго сбора дончан.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:56, Вашингтон
Авто
BMW презентовал юбилейный R nineT
В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.
Обновлено в 04:00
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370
Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Культура
Немецкий продюсер Артур Браунер умер на 101 году жизни
Один из самых известных продюсеров Германии Артур Браунер умер в возрасте 100 лет. Мужчина скончался в Берлине, передаёт Associated Press.
Обновлено в 16:53
Футбол
Финал Кубка Америки. Бразилия забила два мяча в ворота Перу в первом тайме
Первый тайм завершился победой хозяев поля со счетом 2:1. Счет в игре на 15-й минуте открыл бразильский нападающий "Гремио" Эвертон, которому ассистировал форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус.
Обновлено в 16:50
Энергетика
Эксперты обещают меньший рост цен на бензин при альтернативной схеме налогового маневра
Эксперты Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара предлагают альтернативную текущим планам конфигурацию налогового маневра в нефтяной отрасли, позволяющую более эффективно сдерживать рост цен на нефтепродукты на розничном рынке.
Обновлено в 17:01
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Турции произошел взрыв на азотном заводе
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
Обновлено в 12:37
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Авто
Конкурент Hyundai Creta Tata Blackbird появился на первых рендерах
Известно, что в рамках тесного сотрудничества Tata с китайской компанией Chery паркетник может позаимствовать платформу у среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. В моторную гамму модели, как предполагают СМИ, войдут только бензиновые и дизельные двигатели, пару которым составят механическая и автоматическая коробки передач.
Обновлено в 05:53
Футбол
Женская сборная США стала чемпионом мира по футболу
Футболистки сборной США стали чемпионками мира, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:0.
Обновлено в 13:04
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено в 17:00
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Политика
Трамп: Ирану стоит быть осторожней в заявлениях по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее в своих заявлениях, касающихся иранской ядерной программы.
Обновлено в 17:14
Здоровье
Спасая семьи. В центре «Журавушка» помогают и родителям, и детям
В "Журавушке" взрослых учат быть взрослыми и заботиться о своих детях Команда мечты В филиале "Солнцево" центра социальной помощи семье и детям "Журавушка", который находится по адресу: ул. Волынская, д. 3, двери всегда открыты для нуждающихся в помощи.
Обновлено в 17:00
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Наука
В египетской пирамиде найден ход в загробный мир
В пирамиде Джосера, которая считается самой древней, обнаружили пути в загробный мир.
Обновлено 05 июля в 08:49
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Мощное землетрясение произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло возле берегов Индонезии, возможно цунами.
Обновлено в 11:52
Авто
В Перми выставили на продажу Ниву с «собачьими» дверьми
Обновлено в 12:42
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео
Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ. Паук устроил дебош в московском аэропорту Жуковский при посадке на рейс в Симферополь.
Обновлено в 15:05
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55