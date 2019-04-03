Футбол
«Ростов» прогулялся по Москве накануне матча с «Локомотивом»Soccer.ru 06:24
Соломон Кверквелия
|29′
|50′
Роман Еременко
Дмитрий Баринов
|54′
Мануэл Фернандеш
Хвича Кварацхелия
|57′
Антон Миранчук
|68′
|72′
Бактиер Зайнутдинов
Данил Глебов
|73′
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
Федор Смолов
Эдер
|74′
|83′
Ивелин Попов
Ведран Чорлука
|83′
Эдер
|85′
|86′
Роман Еременко
Антонсен Норманн
|90′+6′
Арсений Логашов
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
6
11
20
27
31
59
|Нападающий
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
24
25
28
80
|Полузащитник
8
84
|Нападающий
Пресс-служба "Ростова" показала фотографии с прогулки команды накануне полуфинального матча Кубка России против "Локомотива". 😊😊😊 Прогулялись по Москве.
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Обзор матча Локомотив - Ростов 3 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков
Комсомольская правда14:30
«Ростов» отправился в Москву на первый полуфинальный матч Кубка России с «Локо»
Спорт-Экспрессвчера в 09:05
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