«Ростов» прогулялся по Москве накануне матча с «Локомотивом»Soccer.ru 06:24

Пресс-служба "Ростова" показала фотографии с прогулки команды накануне полуфинального матча Кубка России против "Локомотива". 😊😊😊 Прогулялись по Москве.

«Ростов» прогулялся по Москве накануне матча с «Локомотивом»

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