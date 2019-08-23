Футбол
«Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином»Евро-футбол.ру 07:32
"Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".
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Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов России
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певцов России.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США, и подготовить симметричный ответ.
Обновлено в 06:58
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Общество
В США умер миллиардер Дэвид Кох
В США в возрасте 79 лет умер миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Об этом сообщает NBC со ссылкой на его брата Чарльза Коха.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Смольный выкупит помещения для детсадов, школы и офиса врача
Обновлено в 09:10
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
Обновлено вчера в 05:23
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Экономика
Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Космос
Маск придумал, как терраформировать Марс без ядерной бомбардировки
Стоит отметить, что это предложение чуть более реально, чем массированная ядерная бомбардировка.
Обновлено вчера в 05:34
Хоккей
«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Челябинский "Трактор" одержал победу над новосибирской "Сибирью" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 08:33
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
Обновлено в 08:35
Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиян
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено в 03:06
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Общество
В Чечне открыли самую большую мечеть в Европе
В чеченском городе Шали в торжественной обстановке сегодня открылась самая большая в Европе мечеть "Гордость мусульман", которая может принять до 30 тысяч человек.
Обновлено в 08:53
Политика
В России продлён режим уничтожения санкционных продуктов
Правила уничтожения в России санкционной продукции останутся в силе до конца 2020 года.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить
Обновлено вчера в 14:59
Технологии
Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" отправился к месту эксплуатации на Чукотку.
Обновлено в 06:49
Политика
Омбудсмен Москалькова прилетела в Киев
Обновлено в 04:10
Происшествия
У пожаловавшейся на боли москвички обнаружили 25-килограммовую опухоль
Медики удалили у 59-летней женщины рекордно огромную опухоль яичника, сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный депздрав.
Обновлено в 08:35
Политика
Республиканцы начали продажи футболок с Гренландией в составе США
В Соединенных Штатах появились в продаже футболки с изображением острова Гренландия, в настоящее время принадлежащего Дании, в составе США.
Обновлено в 07:57