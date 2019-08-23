Футбол

«Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином»Евро-футбол.ру 07:32

Ростов — Рубин
25 августа
в 12:00
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
"Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".
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