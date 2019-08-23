"Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".

«Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином»

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