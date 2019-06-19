Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезонСпорт-Экспресс 03:05
"Ростов" в официальном Твиттере представил форму на сезон-2018/19. Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:08, Вашингтон
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ
Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Религия
Власти Екатеринбурга не торопятся определять место под храм
Гордума Екатеринбурга перенесла дату заседания рабочей группы по подготовке опроса горожан, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе представительного органа.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Bloomberg: США могут уже в июле ввести санкции против Турции
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:09
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Авто
Авторынок Украины в мае увеличился на 8%
В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:55
Авто
Peugeot выпустил кроссовер Peugeot 2008 нового поколения
Французский автопроизводитель официально представил кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.
Обновлено в 00:48
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross показали на первых изображениях
Японский концерн Suzuki собирается вывести на рынок внедорожную версию компактвэна под именем Ertiga Cross.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26
В Японии число пострадавших в результате землетрясения, произошедшего накануне, возросло до 26 человек, еще один человек получил серьезные ранения, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Происшествия
Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали
Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО
Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани пострадали 17 человек
В результате пострадали 10 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:36
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Экономика
Голикова оценила потери экономики от нетрудоспособности граждан
Экономика России в 2018 году потеряла 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на III Форуме социальных инноваций регионов.
Обновлено в 04:39
Футбол
«Динамо» заинтересовано в приобретении Комличенко
Обновлено в 04:21
Музыка
Голос дочери Алсу в дуэте с Ержаном удивил поклонников мальчика
Сильный глубокий голос Микеллы удивил фанатов. В комментариях они начали писать, что она поёт лучше, чем Ержан.
Обновлено в 03:10
Интернет
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Корпорация Microsoft планирует изменить раскладку клавиатуры и добавить новую клавишу.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»
Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:38