Футбол
«Ростов» представил форму на новый сезонСпорт-Экспресс 03:05
"Ростов" в официальном Твиттере представил форму на сезон-2018/19. Основные и гостевые футболки ростовчан будут традиционно желтыми и синими, резервная форма станет белой.
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Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Общество
Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.
Обновлено в 03:03
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Экономика
В России стали чаще покупать водку в маленькой таре
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26
В результате землетрясения магнитудой 6,7 в Японии, по последним данным, пострадали 26 человек.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Амурской области испытали «Солнцепёк»
Обновлено в 02:08
Политика
Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций
Экономики стран Евросоюза полностью адаптировались к российским контрсанкциям, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.
Обновлено в 03:08
Политика
Мадуро оценил покушение на него в $20 млн
Обновлено вчера в 23:50
Гаджеты
HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа
Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки
Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
Обновлено в 03:13
Экономика
Модернизация аэропорта «Домодедово» снизила его пропускную способность
Проект по модернизации аэропорта «Домодедово», реализуемый Росавиацией, не был завершен в установленный срок и привел к падению пропускной способности воздушной гавани.
Обновлено в 02:41
Происшествия
СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ
Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Авто
Новый Geely Atlas для России заметили на тестах
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Авто
BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру
BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Кокорин просит направить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского клуба «Зенита» Александр Кокорин просит отправить его в одно исправительное учреждение с осуждённым на аналогичный срок младшим братом Кириллом Кокориным.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Экономика
В России вырос объем безналичных покупок товаров для детей
Объем безналичных покупок велосипедов, самокатов и детской воды вырос за пять месяцев года на 42%, говорится в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Обновлено в 02:54
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями
В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57