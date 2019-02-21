Футбол

«Зенит» победил «Фенербахче» благодаря голам Азмуна и ОздоеваБомбардир.ру вчера в 15:00

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
«Зенит» победил «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы – 3:1. Дубль в составе петербуржцев оформил Сердар Азмун. Еще один гол забил Магомед Оздоев. У гостей единственный мяч на счету Мехмета Топала.
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