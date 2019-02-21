Футбол

Азмун удвоил преимущество «Зенита» в матче с «Фенербахче»Нева Спорт вчера в 13:38

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Открыл счет в матче полузащитник Магомед Оздоев уже на 4-й минуте, а нападающий Сердар Азмун удвоил преимущество «сине-бело-голубых». На 36-й минуте он выиграл верховую борьбу у защитников «Фенербахче» и головой переправил мяч в сетку после навеса Дриусси.
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