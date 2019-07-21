Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»Российская газета 11:28

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

РФС: «Вопрос судейства в матче „Ростов“ — „Спартак“ находится у нас на контроле»

Sport24.ru12:07

В РФС сообщили, когда вынесут оценку судейства матча «Ростов» — «Спартак»

Sportbox.RU12:43

«Ростов» подал жалобу на судейство в матче со «Спартаком»

Sport.ru11:29

В РФС сообщили, когда вынесут оценку судейства матча «Ростов» — «Спартак»

Матч ТВ12:43

«Ростов» пожаловался Дюкову на судью после матча со «Спартаком»

РБК10:42

«Ростов» пожаловался Дюкову на работу Левникова

Советский спорт10:25

«Ростов» сделает жесткое заявление о судействе матча со «Спартаком» – клуб потребует наказания Левникова

Спорт-Экспресс08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:30, Вашингтон
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Обновлено 19 июля в 02:59
Политика

Тимошенко высказалась по коалиции

Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон

Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Политика

Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными

Обновлено в 14:11
Политика

Явка на выборах в Раду превысила 50%

Обновлено в 14:37
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Политика

Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины

Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:45
Общество

Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов

Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Экономика

Китайские компании и предприятия увеличивают IT-экспорт

Назвав первую сотню ведущих предприятий КНР, глава отраслевой федерации подчеркнул, что продукция китайской IT-отрасли пользуется устойчивым, постоянно расширяющимся внешним спросом, и поставки за рубеж на 14,2% превысили показатели 2017 года.
Обновлено в 15:15
Экономика

Москва и Минск планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам

Белоруссия и Россия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в частности, энергетическому, транспорту, сельскохозяйственной и промышленной продукции, сообщил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
Обновлено в 14:56
Футбол

Попов: «Жаль, что на полную катушку включились только в концовке»

С одной стороны, рад, что ушли от поражения, а, с другой - могли ведь и победить. Жаль, что на полную катушку включились только в концовке.
Обновлено вчера в 17:50
Футбол

«Зенит» вышел на поле против «Сочи»

Петербургский футбольный «Зенит» начал матч второго тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые играют против «Сочи».
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле

На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.
Обновлено в 13:30
Футбол

Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика

Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев

Лидер партии «Европейская солидарность» — бывший президент Украины Пётр Порошенко — пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие, оказанное избирателями.
Обновлено в 13:37
Кино

HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»

Обновлено в 02:29
Политика

Зеленский не исключил проведения досрочных местных выборов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения досрочных выборов в местные органы власти.
Обновлено в 13:47
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Здоровье

Число заболевших корью на Украине утроится к концу 2019 года

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко – прогнозирует, что число жителей Украины, заболевших корью, увеличится к концу года в три раза с нынешнего показателя в 56 тыс. человек.
Обновлено в 12:09
Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений между Россией и САР

Обновлено в 03:48
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка

В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Культура

Александр Городницкий стал первым лауреатом премии «Больше, чем поэт»

Обновлено в 14:54
Общество

В США шесть человек погибли из-за жары

Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие

В СМИ заявили, что Израиль способен обойти С-300 и отключить российские БПЛА

В издании «Свободная пресса» вышел материал, в котором со ссылкой на зарубежных экспертов заявлено, будто бы Израиль способен в любой момент «отключить» российские БПЛА и обойти оборону зенитных ракетных комплексов С-300, находящихся в Сирии.
Обновлено в 03:10
Общество

Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева

20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное