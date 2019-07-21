Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

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