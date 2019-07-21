Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Спорт день за днем

Политика Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.

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Шоу-бизнес Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.

Шоу-бизнес Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Технологии «Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска» Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.

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Авто Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника "В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.

Здоровье Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.

Армия и оружие Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.

Армия и оружие Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России Ожидается, что всего в параде в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 40 кораблей и судов, а также более 40 самолетов и вертолетов.

Футбол РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".

Космос Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.

Политика Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.

Кино Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

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Происшествия В США обнаружили «кладбище» лайнеров Boeing 737 Max "Кладбище" проблемных самолетов Boeing 737 Max нашли в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.

Политика Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.