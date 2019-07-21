Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»Российская газета 11:28

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

РФС рассмотрит жалобу «Ростова» на судейство в матче со «Спартаком»

Спорт день за днем15:26

РФС: «Вопрос судейства в матче „Ростов“ — „Спартак“ находится у нас на контроле»

Sport24.ru12:07

«Ростов» пожаловался Дюкову на работу Левникова

Советский спорт10:25

В РФС сообщили, когда вынесут оценку судейства матча «Ростов» — «Спартак»

Sportbox.RU12:43

«Ростов» подал жалобу на судейство в матче со «Спартаком»

Sport.ru11:29

В РФС сообщили, когда вынесут оценку судейства матча «Ростов» — «Спартак»

Матч ТВ12:43

«Ростов» сделает жесткое заявление о судействе матча со «Спартаком» – клуб потребует наказания Левникова

Спорт-Экспресс08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Обновлено в 15:25
Политика

Украинские полярники проголосовали на выборах в Раду

Двенадцать украинских полярников проголосовали на самом отдаленном от Киева избирательном участке - на антарктической станции "Академик Вернадский", сообщила в воскресенье пресс-служба министерства образования и науки Украины.
Обновлено в 11:00
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.
Обновлено в 16:50
Спорт

Туктамышева: Могу бесконечно смотреть на Лазукина, падающего с акселя

Из ответов Туктамышевой выяснилось, что ее любимый исполнитель – Псой Короленко, ее любимы сериал – «Очень странные дела», первой тройной аксель прыгнула она, а не Андрей Лазукин, а бесконечно смотреть Туктамышева может на огонь, воду и Андрея (Лазукина), падающего с акселя.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Елена Темникова вышла на сцену с высокой температурой

Обновлено в 13:00
Политика

Зеленский поблагодарил избирателей после выборов в Раду

Обновлено в 13:23
Общество

Предостережение вынесли иркутскому министру из-за наводнения

Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Дочь Алсу перепела хит Леди Гаги и Брэдли Купера

Российские СМИ и недоброжелатели окрестили Гагу "разлучницей" после того, как певица "увела" Брэдли Купера из семьи — четыре года актер состоял в браке с супермоделью, уроженкой Челябинской области Ириной Шейк.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Супруга Константина Хабенского впервые показала их младшую дочь

Супруга 47-летнего режиссера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова, поделилась сегодня снимком младшей дочери.
Обновлено в 11:56
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Технологии

«Если ваша рука постоянно тянется к смартфону, вы уже в группе риска»

Антонина Есакова, научный сотрудник отделения молекулярных и генетических факторов зависимости Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения города Москвы, рассказала «Известиям» о том, какие угрозы таят в себе социальные сети и смартфоны, как транснациональные корпорации губят здоровье покупателей своей продукции и существуют ли в природе «легкие» наркотики.
Обновлено в 17:02
Политика

В Крыму обрадовались результатам выборов на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины говорят о поражении националистических сил, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:18
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Театры

Хабаровский краевой музыкальный театр станет ближе к незрячим

Описание спектаклей или концертов осуществляется через специальный наушник: тифлокомментатор рассказывает незрячим зрителям о том, что происходит на сцене.
Обновлено в 03:08
Авто

Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров

К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования

На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
Обновлено 19 июля в 09:28
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Судна Индии и Китая примут участие в параде в честь Дня ВМФ России

Ожидается, что всего в параде в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 40 кораблей и судов, а также более 40 самолетов и вертолетов.
Обновлено в 17:59
Футбол

РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Футбол

«Рубин» обыграл «Динамо», играя в меньшинстве с первого тайма

Обновлено в 17:09
Космос

Новосибирцы запечатлели запуск ракеты с Байконура

По словам фотографа Германа Маркова, фотография ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-13» сделана менее чем через час после запуска.
Обновлено в 03:34
Происшествия

Автомобиль врезался в автобус и загорелся под Екатеринбургом

Обновлено в 17:46
Политика

Появилась запись переговоров иранских силовиков с британским танкером

Стали известны детали переговоров экипажа британского танкера Stena Impero с иранским Корпусом стражей Исламской революции перед захватом.
Обновлено в 09:04
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

Партия Медведчука не войдет в коалицию с партией Зеленского

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Обновлено в 17:28
Происшествия

В США обнаружили «кладбище» лайнеров Boeing 737 Max

"Кладбище" проблемных самолетов Boeing 737 Max нашли в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено вчера в 21:43
Политика

Украинцев ждет очень плохое будущее, заявили в Раде

На внеочередных парламентских выборах пока лидирует "партия войны", из-за которой украинцев может ждать "катастрофическое" будущее, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия

Россиянку похитили и изнасиловали в Барселоне

В испанской Барселоне похитили и изнасиловали россиянку.
Обновлено вчера в 10:03
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное