Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Спорт день за днем

Политика Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.

Общество Циклон Данас пришел на юг Приморья Циклон Данас, бушевавший над КНДР, начал оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в краевом управлении МЧС РФ.

Общество Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».

Происшествия Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами «За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.

Музыка В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие» Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Политика Медведчук: соглашение с ЕС уничтожило экономику Украины Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.

Происшествия Болельщикам «Спартака» после инцидента в Ростове выпишут штрафы Задержанные после субботнего матча в Ростове-на-Дону болельщики "Спартака" отпущены домой, им будут выписаны штрафы.

Происшествия В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Космос «Роскосмос» и РАН намерены создать новые луноходы Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта заявил, что корпорация "Роскосмос" и РАН намерены разработать новые российские луноходы.

Политика Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш» Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".

Общество Синоптики рассказали о самых дождливых днях конца июля Специалисты центра погоды «Фобос» рассказали, когда жителей Москвы ожидают по-настоящему дождливые дни.

Армия и оружие В ЗВО сообщили о поступлении трёх новых Су-35 в авиаполк под Тверью «В рамках государственного оборонного заказа три новейших многоцелевых истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области», — заявили в пресс-службе.

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Шоу-бизнес Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.