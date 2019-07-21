Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на закрытии фестиваля «Рандеву» Сперва гостям фестиваля показалось, что Пугачева находится не в очень хорошем расположении духа, но это впечатление быстро прошло.

Здоровье Жители Башкирии жалуются на проблему записи в поликлиниках Максим Забелин сообщил, что чаще всего жители жалуются на «невозможность записаться к врачу», ожидание в очереди без записи по два-три часа, на нехватку специалистов, оборудования и отсутствие элементарных условий в поликлиниках (тесно в коридорах, нет туалета, питьевой воды и т.д.).

Общество Правила провоза багажа через границу ужесточат Сообщается, что с 19 августа можно будет ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей и не более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

Происшествия В Москве задержаны двое мужчин, похитивших человека Двое мужчин похитили человека на Литовском бульваре в Москве и попытались скрыться на автомобиле, злоумышленики задержаны полицией.

Политика Китайские компании попросили отменить пошлины на сельхозимпорт из США Китайские компании обратились к властям страны с просьбой отменить пошлины на импорт сельхозпродукции США, передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайские власти.

Политика В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Энергетика Газпром разморозил строительство инфраструктуры «Южного потока» Газпром разморозил проект расширения инфраструктуры на юге России под отмененный газопровод в Болгарию «Южный поток» для нужд регионов.

Политика Скончался глава МАГАТЭ Юкия Амано Глава МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, передает ТАСС.

Политика Пушков прокомментировал предварительные итоги выборов в Раду Предварительные результаты внеочередных выборов в Верховную раду Украины показывают, что украинский народ хочет качественно новой политики, которая бы отличалась от политики предыдущих пяти лет, заявил в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Общество Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.

Технологии Биржа OKEx анонсировала следующее IEO на своей платформе OK Jumpstart Пятое IEO на платформе OK Jumpstart от биржи OKEx состоится 31 июля в 7:00 по московскому времени.

Происшествия В Смоленской области археологи нашли следы битвы войны 1812 года Ученые Института археологии РАН (ИА РАН) впервые исследовали места боев Отечественной войны 1812 года в Смоленске и его окрестностях и обнаружили свидетельства битвы у деревень Валутино и Лубино, в которой погибло 12-20 тысяч солдат, сообщает в понедельник пресс-служба ИА РАН.

Политика Иран не отпустит россиян с захваченного британского танкера Власти Ирана не отпустят ни россиян, ни других членов экипажа с задержанного британского танкера в Ормузском проливе.

Политика РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса Москва ответит на возможные санкции за выдачу российских паспортов жителям Донбасса.

Общество Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда Самый высокий коэффициент напряжённости на рынке труда зафиксирован в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.

Энергетика НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui.

Финансы Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Происшествия Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой 75-летняя актриса Инна Чурикова продолжает находиться в НИИ им. Н.Склифосовского на лечении после падения со сцены в театре.

Кино Появился новый трейлер «Екатерины Великой» с Хелен Миррен Телеканал HBO поделился вторым трейлером грядущего мини-сериала «Екатерина Великая» в главной роли с Хелен Миррен («Королева»).