Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»Российская газета 11:28

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.
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