Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»Российская газета 11:28
|16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
|23′
|26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|57′
Александр Зуев
|60′
Роман Еременко
|63′
|66′
Георгий Джикия
|67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
|73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
|80′
|84′
Зелимхан Бакаев
|87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
|87′
|88′
Фернандо
Александр Зуев
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
17
Норманн
26
Саплинов
7
Еременко
23
Зуев
14
Шомуродов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
37
Мелкадзе
12
Адриано
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено в 11:08
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Политика
ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду
Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 15:24
Шоу-бизнес
Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2»
Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.
Обновлено в 10:56
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Происшествия
ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.
Обновлено в 20:43
Общество
Охотминимум введут по максимуму
Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.
Обновлено в 18:13
Кино
Фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:57
Космос
50 лет назад состоялась высадка на Луну
Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Политика
Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером
Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.
Обновлено в 19:35
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено вчера в 03:00
Политика
Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года
Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 12:36
Футбол
«ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла
Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Путешествия
Новый вид туризма совмещает работу и отдых
Обновлено в 04:11
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарный груз в Восточную Гуту
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Western Union резко ограничила сумму переводов за границу
Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod
Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем
Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.
Обновлено в 19:02
Политика
Партия Зеленского готовит черновой вариант коалиционного соглашения
Глава партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется.
Обновлено в 19:21
Политика
ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа»
Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .
Обновлено в 20:25
Здоровье
Эксперт назвал лучшую летнюю диету, при которой жир «испаряется»
Эксперт назвал лучшую летнюю диету, при которой жир «испаряется».
Обновлено в 10:01
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Обновлено в 08:52
Футбол
РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону
Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37