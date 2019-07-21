Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2). Дончан не устроили решения рефери сразу в нескольких эпизодах по ходу встречи.

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.

Авто За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.

Шоу-бизнес Лицемерная Собчак жалко оправдалась за участие в «Доме-2» Оправдываясь за хаотичность взглядов и поступков, экс-кандидат в президенты России призналась, что любит "клоунадствовать" и смешивать жанры.

Общество Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Музыка Metallica спела «Группу крови» в Лужниках Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .

Происшествия ФСБ задержало сотрудника МЧС прямо на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ задержали представителя МЧС на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова.

Общество Охотминимум введут по максимуму Охотминимум — комплекс минимально необходимых теоретических знаний для претендента на получение оружия, который будет включать в себя основы биологии диких животных, требования правил охоты, а также техники безопасности при осуществлении охоты и обращении с орудиями охоты.

Космос 50 лет назад состоялась высадка на Луну Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.

Политика Мэй проведёт заседание COBRA из-за ситуации с британским танкером Премьер Великобритании Тереза Мэй проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с задержанием Ираном британского танкера в Ормузском проливе.

Политика Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.

Футбол «ПСЖ» хочет обменять Неймара на Бэйла Французский "ПСЖ" хочет обменять нападающего Неймара на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает The Independent.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.

Гаджеты Подставка Elago W6 превратила часы Apple Watch в iPod Elago W6 служит как зарядное устройство для часов, и может выполнять роль будильника. Стоимость аксессуара составляет $15.

Происшествия В Дагестане обнаружили машину с мертвецом за рулем Перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями, обнаружили в Кайтагском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД на своем официальном аккаунте в Instagram.

Политика Партия Зеленского готовит черновой вариант коалиционного соглашения Глава партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что черновой вариант коалиционного соглашения уже пишется.

Политика ЦИК Украины: в 99 одномандатных округах выигрывают кандидаты «Слуга народа» Пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины сообщает, что по данным на 2 часа ночи в 99 одномандатных округах победу на парламентских выборах одержали кандидаты от пропрезидентской партии "Слуга народа" .

Футбол РФС прокомментировал драку ОМОНа с фанатами в Ростове-на-Дону Инцидент произошел после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и "Ростовом".