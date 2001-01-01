Футбол
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Футбол
Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании
Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании, который стал для "сливочных" следующей календарной домашней игрой после разгрома на своем поле от московского ЦСКА в Лиге чемпионов в среду со счетом 0:3.
Обновлено вчера в 14:34
Футбол
Пулишич намерен перейти в «Челси»
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Обновлено в 02:48
Футбол
Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»
Обновлено в 00:27
Футбол
«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа
Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 14:15
Футбол
Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Бернли» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 12:19
Футбол
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Обновлено в 01:55
Футбол
«Будь сильным». Кураньи записал видео в поддержку Кокорина
Обновлено в 02:56
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Венло»
"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу.
Обновлено вчера в 16:40
Футбол
«Интер» и «Милан» заинтересованы в услугах Филипе Луиса
«Интер» и «Милан» проявляют интерес к защитнику мадридского «Атлетико» Филипе Луису, сообщает Calciomercato.it.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Рома» намерена приобрести полузащитника «Генка» Малиновского
Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Footboom.
Обновлено в 01:35
Футбол
«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»
Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:25
Футбол
Ромащенко назвал системообразующего игрока сборной России
Мирослав Ромащенко, ассистент главного тренера сборной России Станислава Черчесова, оценил роль полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина в национальной команде.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Мюллер — о победе в матче с «Ганновером»: хотим так играть и впредь
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Ганновером-96» (4:0). Напомним, это 300-й матч 29-летнего игрока в чемпионате Германии.
Обновлено в 01:25