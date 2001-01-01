Футбол

Уфа — Ростов 2:0Sports.ru 05:52

Уфа — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
18′
Данил Глебов
Данила Емельянов
22′
Сильвестр Игбоун
40′
41′
Сергей Песьяков
46′
Ивелин Попов
Роман Еременко
56′
Александр Зуев
Александр Саплинов
Азер Алиев
Боян Йокич
62′
74′
Рагнар Сигурдссон
75′
Дмитрий Чистяков
Деннис Хаджикадунич
Данила Емельянов
Артем Голубев
77′
Сильвестр Игбоун
79′
Сильвестр Игбоун
Андрей Козлов
82′
Александр Сухов
90′
Боян Йокич
90′+4′
В 6-м туре Премьер-лиги «Уфа» обыграла «Ростов» (2:0). Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне. «Уфа», набрав семь очков, поднялась из зоны стыковых матчей.
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