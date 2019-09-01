«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.

«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

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