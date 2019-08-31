Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин назвал вчерашнюю игру ростовских футболистов с "Локомотивом" посредственной. По словам наставника, "желто-синие" упустили много выгодных моментов .

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Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Футбол Радимов дал совет Дзюбе, как ответить фанатам «Спартака» на агрессию Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Политика Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57 Российский вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность покупки Турцией истребителей Су-35 и Су-57.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Единоборства Поветкин по очкам победил Фьюри Александр Поветкин по очкам выиграл у Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне.

Политика Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Майком Пенсом Президент Украины Владимир Зеленский проводит в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Кино Джуд Лоу не стал отвечать о боге и Достоевском Британского актера Джуда Лоу удивил вопрос о боге и Достоевском.

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Политика Президент ФРГ вылетел в Польшу с опозданием из-за проблем с самолетом Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу с опозданием из-за возникших трудностей с правительственным самолетом Airbus A321.