РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RU«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почти 4 млн просмотров: болельщики в восторге от «спасительной» игры футболиста ФК «Ростов»

Don2407:13

«На душе — кайф». Полузащитник «Ростова» Чистяков — об эмоциях команды после победы над «Локомотивом»

Спорт-Экспресс05:06

Эмоции бомбического матча с «Локо» в нашем новом ролике

ФК Ростов04:04

«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Матч ТВ05:57

«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»

Sportbox.RU05:57

Аплодисменты для Карпина – «Ростов» опубликовал видео, посвященное победе над «Локомотивом»

Евро-футбол.ру06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:36, Вашингтон
Политика

Путин назвал правильное количество детей в семье

Sputnik Таджикистан 30 августа в 08:28
Происшествия

В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих

Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Происшествия

Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии

Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Футбол

Клопп прокомментировал поведение Мане

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.
Евро-футбол.ру вчера в 16:26
Происшествия

В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Авто

Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового автомобиля

Актуальные Новости 00:40
Политика

Спикер Госдумы назвал руководство Польши ущербным

Руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги Второй мировой войны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Lenta.ru 06:29
Армия и оружие

Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям

РИА Новости 06:12
Наука

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 30 августа в 05:40
Армия и оружие

Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел в Донбассе

REGNUM 07:16
Политика

Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Происшествия

В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына

28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.
Российская газета 06:05
Общество

В Москве повысили минимальную пенсию

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Единоборства

Поветкин победил Хьюи Фьюри единогласным решением судей

Российский боксер Александр Поветкин одержал победу в бою с британцем Хьюи Фьюри на «O2 Арене» в Лондоне.
Sport24.ru вчера в 17:17
Армия и оружие

Индийские летчики испытали МиГ-35

На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета 04:16
Общество

SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс

По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Происшествия

Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе

Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия

В Брянске подросток умер после избиения полицейским

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Политика

В МИД РФ заявили, что СССР спас европейскую демократию от уничтожения

В МИД России заявили, что Советский союз спас европейскую демократию от уничтожения.
РЕН ТВ 07:15
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Политика

Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Происшествия

При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот

REGNUM вчера в 23:21
Политика

Правила призыва в армию изменились в России

Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Здоровье

Как быстро похудеть по знаку Зодиака

Как оказалось, благодаря особенностям, присущим вашему Знаку Зодиака, можно достичь идеальной формы.
Московский Комсомолец вчера в 07:18
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Происшествия

Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

Коммерсантъ 06:21
Происшествия

Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере

Газета.Ru 06:36
Происшествия

Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в немецком Эссене

Более 20 человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене.
Известия вчера в 20:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное