Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер МевлиЧемпионат-Ростов 06:36
19 апреля, 2019 Заявление, по словам представителей Зенита, носит формальный характер, так как между клубами существуют хорошие отношения. Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
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