«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер МевлиЧемпионат-Ростов 06:36

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«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

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Политика США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.

Политика Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.

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Политика СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.

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