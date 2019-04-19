Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер МевлиЧемпионат-Ростов 06:36
19 апреля, 2019 Заявление, по словам представителей Зенита, носит формальный характер, так как между клубами существуют хорошие отношения. Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Рэмси получил травму и, вероятно, провел последний матч за «Арсенал»
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Наполи".
Обновлено вчера в 16:08
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» и завоевал Кубок Гагарина
Обновлено в 15:49
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за слова о «повстанцах ДНР»
Президент Украины Петр Порошенко, приехавший в студию «Общественного телевидения» после дебатов с Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский», прокомментировал высказывание своего политического оппонента о «повстанцах ДНР».
Обновлено в 15:59
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
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Политика
Кто победил на дебатах Порошенко и Зеленского
Украина дождалась, пожалуй, самого яркого события президентской избирательной гонки - 2019: на стадионе "Олимпийский" в Киеве ровно в 19.00 (время совпадает с московским) начались дебаты кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 15:18
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой Эстонии Керсти Кальюлайд, которая посетит Москву с рабочим визитом 18 апреля.
Обновлено 17 апреля в 08:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье
Путин поручил усилить группировку МЧС, необходимую для борьбы с пожарами, а также обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей пострадавших районов.
Обновлено в 13:42
Футбол
Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в марте
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком клуба в марте.
Обновлено в 10:42
Политика
СБУ не исключила связи звонка о бомбе в студии на дебатах с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) зафиксировала анонимный звонок, в котором поступило сообщение о минировании «Общественного телевидения» перед началом дебатов кандидатов в президенты республики.
Обновлено в 15:38
Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
Военная техника совершит марш на Москву перед парадом Победы
Военная техника, которая примет участие в параде Победы, начала передислокацию в Москву с площадки в подмосковном Алабино.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет
Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ
Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Космос
Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено в 10:55
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение.
Обновлено в 12:04
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера
Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
О гибели трех ополченцев заявили в ДНР
Начальник пресс-службы управления самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что в ходе боя с военными ВСУ погибли трое ополченцев.
Обновлено в 16:10
Политика
«Белнефтехим» заявил об ухудшении качества нефти из России
Представители концерна "Белнефтехим" выступили с утверждением о резком ухудшении в последнее время качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.
Обновлено в 14:43