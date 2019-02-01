Футбол

«Ростов» подтвердил переход Ингасона в ПАОКСпорт-Экспресс 03:44

Пресс-служба "Ростова" подтвердила на официальном клубном сайте переход защитника Сверирра Ингасона в ПАОК.
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Греческий ПАОК подписал контракт с футболистом «Ростова»

РБК05:38

ПАОК объявил о переходе Ингасона из «Ростова»

Sport24.ru03:54

СМИ: Защитник «Ростова» Ингасон согласовал контракт с ПАОКом

Советский спортвчера в 04:50

«Ростов» объявил об уходе Ингасона в ПАОК

Чемпионат03:50

«Ростов» подтвердил переход Ингасона в ПАОК

Спорт-Экспресс03:44

Защитник «Ростова» Ингасон перешел в ПАОК

Sports.ru03:45

«Ростов» подтвердил уход Ингасона в ПАОК

Матч ТВ03:53
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Спорт

Россию лишили двух медалей Олимпиады-2012 в Лондоне

Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.
Обновлено в 12:50
Происшествия

В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

В Сети обсуждают видео, на котором российский Су-27 отогнал от самолета Специального летного отряда "Россия" истребитель F-16 одной из стран НАТО.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Шесть студентов МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки

В Москве задержали шесть студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по подозрению в изготовлении взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова

Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.
Обновлено в 09:13
Общество

Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Транспорт

МВД и страховщикам не удалось запустить систему проверки ОСАГО

В России не удалось запустить в срок систему по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца

Обновлено в 08:37
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,6

Обновлено в 11:36
Гаджеты

Apple устранила ошибку, связанную с приложением FaceTime

Корпорация Apple устранила программную ошибку, связанную с ее приложением для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяла постороннему лицу подслушать чужой разговор.
Обновлено в 10:54
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Общество

Верховный суд отклонил жалобу на блокировку Telegram

Верховный суд России отклонил жалобу пользователей мессенджера Telegram на отказ Мещанского районного суда Москвы в принятии коллективного иска к ФСБ.
Обновлено в 09:51
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Общество

Роспотребнадзор подтвердил массовое отравление в детсадах Москвы

Роспотребнадзор подтвердил, что в конце декабря 2018 года в Москве были выявлены случаи массового заболевания кишечной инфекцией в дошкольных образовательных учреждения на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 09:48
Кино

Кинотеатры сети «Москино» покажут фильмы с участием Ирины Муравьевой

Обновлено в 12:52
Авто

KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Гаджеты

Samsung показала на официальном видео свой складной смартфон

Обновлено в 06:26
Происшествия

Отец сенатора Арашукова арестован по делу о хищении газа

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца сенатора Арашукова по делу о создании организованной преступной группы и хищении газа на 30 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи

Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Наука

Названо имя богатейшего человека в истории

Историки назвали имя самого богатого человека из всех, когда-либо живших.
Обновлено в 06:13
Авто

Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор

В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.
Обновлено в 05:10
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне-2019 чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" команда Sauber будет называться Alfa Romeo Racing, сообщает ее пресс-служба.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Обновлено вчера в 15:08
Гаджеты

Honor в России оценила смартфон Honor 8X Max в 21 490 рублей

Honor в России оценила смартфон Honor 8X Max в 21 490 рублей, при этом в продаже он появится с 15 февраля, пока была названа только стоимость.
Обновлено в 09:54
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму лидера крупной группировки наркоторговцев

Обновлено в 12:13
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Сверрир Ингасон
Исландский футболист
Исландский футболист, защитник клуба «Ростов» и национальной сборной Исландии.
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