Футбол
«Ростов» подписал защитника «Тамбова» ЧистяковаProstoProSport 10:44
25-летний защитник Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Ранее Чистяков выступал за петербургский «Зенит», ярославский «Шинник» и армянский клуб «Мика». Последним клубом футболиста был «Тамбов», с которым в минувшем сезоне он стал победителем ФНЛ.
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