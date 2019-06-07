«Ростов» подписал защитника «Тамбова» ЧистяковаProstoProSport 10:44

25-летний защитник Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба. Ранее Чистяков выступал за петербургский «Зенит», ярославский «Шинник» и армянский клуб «Мика». Последним клубом футболиста был «Тамбов», с которым в минувшем сезоне он стал победителем ФНЛ.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Политика Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Шевченковский районный суд Киева обязал следователей Государственного бюро расследований завести дело на экс-президента Украины Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Происшествия Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Авто АвтоВАЗ не выпустит универсал Lada Vesta SW Sport Нельзя исключать вероятность, что через какое-то время линейка бренда все же будет расширена спортивной версией универсала, но окончательное решение будет принято только после того, как АвтоВАЗ сможет определить рентабельность создания такой модели и потенциальную востребованность среди российских покупателей.

Происшествия Омичка жестоко убила двухлетнюю дочь из-за хлебных крошек 28-летняя омичка подозревается в убийстве двухлетней дочери, которая вывела ее из себя крошками хлеба на полу.

Происшествия По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.

Политика Путин впервые публично прокомментировал дело Калви Президент Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Политика Бывший завод Порошенко перейдет в собственность России Севастопольский морской завод, ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко, перейдёт в государственную собственность России.

Происшествия В Москве начались задержания участников пикетов в поддержку Голунова В Москве сотрудники полиции начали задерживать участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного накануне по делу о подготовке к сбыту наркотиков, сообщает телеканал «Дождь».

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Происшествия Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.

Происшествия Министра лесного комплекса Иркутской области арестовали на два месяца Как сообщил ТАСС представитель регионального главка СКР, суд в Иркутске поддержал ходатайство следствия о заключении под стражу.

Экономика Москва возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ Москва по итогам 2018 года заняла первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу.

Экономика Васильев на форуме ПМЭФ рассказал о результатах борьбы с коррупцией Васильев подчеркнул, что в вопросах борьбы с коррупцией очень интересно общественное мнение.

Политика Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов «Руслан» Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Расплакавшегося майора ФСБ признали виновным в убийстве на Кавказе Присяжные признали виновным майора ФСБ России Павла Стерлягова в смерти жителя Кабардино-Балкарии Хусея Макитова.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.

Политика ГПУ возбудила дело за призыв о снятии блокады с Донбасса Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело за призывы к восстановлению торговых отношений с Донбассом.

Политика Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили водную прогулку по Петербургу Первый день работы ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили водной прогулкой по Петербургу.

Происшествия Суд арестовал третьего фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца Ранее суд арестовал бармена Нарека Степаняна, который обвиняется в хулиганстве в рамках этого дела и Сергея Ходжояна, которого следствие считает непосредственным убийцей.