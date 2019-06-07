Футбол
«Ростов» объявил о трансфере защитника «Тамбова» ЧистяковаРБК Ростов-на-Дону 10:42
Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе в команду из столицы Дона 25-летнего защитника Дмитрия Чистякова, в сезоне-2018/19 в составе ФК «Тамбов» ставшего победителем первенства Футбольной национальной лиги. Детали трансфера игрока обороны, а также условия контракта с Чистяковым не разглашаются.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
Спорт
Россияне обыграли Португалию в Лиге наций
8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Кино
Стартовали съемки второй части фильма «Последний богатырь»
Обновлено в 11:58
Космос
NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов
Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
Обновлено в 11:29
Энергетика
Путин объяснил формулу образования цен на газ
Цена на газ зависит от корзины энергетических продуктов, в том числе от колебания цены сырой нефти - такова формула ценообразования, изменение которой, впрочем, можно обсуждать, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 11:37
Игры
В PlayStation Store началась большая летняя распродажа
В PlayStation Store началась большая летняя распродажа, которая продлится 11 дней и будет действовать не только в онлайн-магазине, но и в фирменных магазинах компании, где на игровое оборудование и внешние устройства также предложат скидку.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе хавбека «Суонси» Джеймса
Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
Обновлено в 10:25
Политика
Путин объяснил Шеварнадзе, почему не поздравил Зеленского
Днем 7 июня российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума объяснил бывшему лидеру Грузии Эдуарду Шеварнадзе, почему не поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.
Обновлено в 10:32
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Игры
На Е3 могут показать кооперативный шутер Rainbow Six про космос
Если информация подтвердится, Rainbow Six Quarantine представят на пресс-конференции Ubisoft 10 июня в 23:00 мск.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Киевской области пропал самолет
Самолет с тремя людьми на борту пропал в Киевской области, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Рубан.
Обновлено в 09:27
Футбол
Украина обыграла Колумбию и вышла в полуфинал юношеского ЧМ
Украинцы с минимальным счетом одолели Колумбию - 1:0. Соперник Украины определится в игре Италия - Мали, которая состоится также сегодня.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Задержанный журналист «Медузы» Голунов отказался делать срезы ногтей
Задержанный журналист «Медузы» Иван Голунов, у которого нашли наркотики, отправлен на медицинское освидетельствование, у него были отобраны биологические жидкости.
Обновлено в 12:11
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Экономика
«Ростех» продаст Renault около 8% акций Alliance Rostec
«Ростех» намерен продать Renault около 8% акций их совместного предприятия Alliance Rostec, сообщил на Петербургском экономическом форуме глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Обновлено в 12:09
Экономика
Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта
На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.
Обновлено в 10:40
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02