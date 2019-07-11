Футбол
Воспитанник ФК «Спартак» Прошляков перешел в «Ростов»ТАСС 04:49
Футбольный клуб "Ростов" подписал соглашение с нападающим Данилой Прошляковым. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ростовской команды. Контракт с 19-летним футболистом рассчитан на четыре года.
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Космос
ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ КОЛОНИЗИРОВАТЬ МАРС?
Если же и есть там хоть какая-то малейшая частичка жизни, то искать её надо глубоко в недрах огненной планеты, там, где ученые надеются найти жидкую, пригодную для жизни воду.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе
Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 05:39
Авто
Bentley представил концепт EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Врачи назвали три признака серьезных проблем с печенью
Специалисты назвали признаки, которые сигнализируют о серьёзных проблемах и разрушении печени.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Политика
Климкин рассказал о циничности Лаврова
По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.
Обновлено в 06:21
Хоккей
КХЛ рассказала об особенностях календаря
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:27
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Польше ищут пропавшего пятилетнего россиянина
В Польше ведутся поиски пятилетнего российского мальчика Давида Жуковского, который пропал после того, как его забрал отец из местного поселения.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Обновлено в 05:50
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы Елизаветы II
Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
Обновлено в 02:14
Наука
Кота Мостика хотят пригласить на открытие пещеры «Таврида»
Обновлено в 04:07
Спорт
CAS отменил пожизненное отстранение Мутко от ОИ
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, сообщается в релизе суда.
Обновлено в 06:58
Политика
В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 07:59
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40