Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»1rnd.ru 12:05
Футболист Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих. Сегодня 20-летний нападающий подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Технологии
Ростех и LG разработали окно-дисплей для транспорта
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики смартфона Samsung Galaxy A50s
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В США на шоссе из машины высыпались деньги
Неизвестное количество купюр вылетело из бронированного автомобиля, который ехал по шоссе в штате Джорджия.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО
Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE
Обновлено в 13:42
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Все пассажиры экстренно севшего в Калуге самолета уехали в Москву
Пассажиры самолета авиакомпании Montenegro Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за потерявшего сознание первого пилота, уехали в Москву.
Обновлено в 13:55
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Здоровье
В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию
Новый способ уничтожения комаров представлен министерством здравоохранения Таиланда.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном
Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
Обновлено в 14:36
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Обновлено в 07:40
Общество
Госдума упростила правила подтверждения инвалидности
Госдума во вторник, 9 июля, приняла правительственный закон, в соответствии с которым люди с инвалидностью освобождаются от необходимости подтверждать ее на бумажном носителе.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего испанца
Суд первой инстанции Валенсии вынес решение о том, что певец Хулио Иглесиас является биологическим отцом испанца Хавьера Санчеса.
Обновлено в 06:29
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Обновлено в 14:21
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
В Иванове запустили вторую очередь мусоросортировочного завода мощностью 100 тысяч тонн в год.
Обновлено в 14:15