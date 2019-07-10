Футбол

«Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»1rnd.ru 12:05

Футболист Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе желто-синих. Сегодня 20-летний нападающий подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года.
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