Футбол
«Ростов» подписал контракт с нападающим «Локомотива»1rnd.ru 12:05
Сегодня 20-летний нападающий подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года. Напомним, что Александр Долгов – воспитанник ФК «Локомотив». Он выступал за молодежный состав московского клуба и за «Казанку».
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