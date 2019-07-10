Сегодня 20-летний нападающий подписал контракт с ростовским клубом сроком на четыре года. Напомним, что Александр Долгов – воспитанник ФК «Локомотив». Он выступал за молодежный состав московского клуба и за «Казанку».

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия В отеле Новой Москвы задушили стюардессу В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.

Экономика Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции Орешкин назвал недопустимой ситуацию, когда регулятор публикует данные раньше Росстата, и попросил провести расследование.

Политика Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.

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Хоккей Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.

Происшествия Грузовик врезался в машины на трассе «Кола», погиб подросток Трагическое ДТП произошло под Петербургом, на мурманской трассе "Кола". Авария случилась днем 10 июля у населенного пункта Доможирово.

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Общество Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер Бари Алибасов стал новым героем передачи «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.

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Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

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Армия и оружие Зеленский поручил жёстко реагировать на провокации в Донбассе ВСУ поручено «мгновенно и жёстко реагировать на любые другие попытки вооружённых провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».