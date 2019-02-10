«Ростов» подписал бывшего защитника «Зенита» ЧерноваSports.ru вчера в 16:50

Экс-защитник «Зенита» Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове». 26-летний футболист заключил со своим новым клубом контракт на 3,5 года.

Общество «Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Политика Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, в субботу, 9 февраля, не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого и сопровождающих его лиц в русский монастырь на Афоне.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Экономика Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.

Происшествия В Испании официанта заподозрили в жестоком убийстве русской девушки Полиция Испании задержала по подозрению в убийстве 42-летнего испанца Мануэля Морено, работавшего официантом в ближайшем баре.

Общество На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений На архипелаге Новая Земля в Архангельской области белых медведей, из-за нашествия которых был объявлен режим ЧС, вывезут за пределы поселений.

Армия и оружие Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт В ходе боевых действий в Йемене у сил президента Хади подбит второй за последние две недели Т-34-85.

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Происшествия На Сахалине горит торговый центр «Океан» В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.

Авто Названы самые удобные автомобили на российском рынке Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке.

Наука В Западной Сахаре ученые нашли следы ранее неизвестной цивилизации В настоящее время ученые по всему миру продолжают активно исследовать нашу планету в поисках следов цивилизаций, ранее существовавших на ней.

Общество Психолог назвала основную опасность соцсетей "Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.

Армия и оружие Посол США призвал ФРГ увеличить оборонные расходы из-за России Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал немецкие власти перестать экономить на обороне, так как «Россия стоит на пороге».

Происшествия Принц Филипп отказался от водительских прав Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав.

Политика Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

Гаджеты Кроссовки от компании Google будут измерять вес В планах у всемирно известной компании Google — разработать кроссовки нового поколения.

Здоровье Названы шесть симптомов появления рака у мужчин Зарубежные онкологи назвали шесть часто игнорируемых мужчинами симптомов рака, на которые стоит обратить особое внимание, чтобы выявить заболевание на ранней стадии.

Политика Порошенко наградил задержанных в Азовском море моряков Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание лейтенанта морякам, задержанным при инциденте в Керченском проливе, передает РИА "Новости".

Общество 23-кратное превышение ПДК серы: жителям Сибая предложили переехать Ранее сообщалось, что в некоторых жилых районах Сибая зафиксировано превышение ПДК по содержанию серы в воздухе почти в 23 раза.

Культура Названа новая версия смерти Децла Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Общество Пенсионер из мема про елочку стал героем игры для смартфонов Пенсионер из Бийска Алтайского края Вячеслав Степанович, который стал героем мемов про елочку, попал в игру для смартфонов «Елочка без соли — наряди елочку».