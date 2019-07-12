Футбол

«Ростов» подписал белорусского футболиста МедведяRT на русском 04:49

Динамо (Брест) — Динамо (Минск)
14 июля
в 13:45
Чемпионат Беларуси
ОСК Брестский
Как сообщает пресс-служба «Ростова», клуб заключил контракт с 19-летним белорусским полузащитником Владимиром Медведем. Игрок является воспитанником минского «Динамо», также выступал за «Нафтан», «Динамо» Брест и «Слуцк». В высшей лиге чемпионата Белоруссии Медведь дебютировал в 17 лет.
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