Футбол

19-летний Медведь стал игроком «Ростова»Спорт-Экспресс 03:43

Динамо (Брест) — Динамо (Минск)
14 июля
в 13:45
Чемпионат Беларуси
ОСК Брестский
"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба. Медведь выступал за "Нафтан", брестское "Динамо" и "Слуцк". Воспитанник минского "Динамо" дебютировал в высшей лиге Белоруссии в 17 лет.
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