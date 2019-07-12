"Ростов" заключил контракт с 19-летним полузащитником Владимиром Медведем, сообщается на официальном сайте российского клуба. Медведь выступал за "Нафтан", брестское "Динамо" и "Слуцк". Воспитанник минского "Динамо" дебютировал в высшей лиге Белоруссии в 17 лет.

Политика В Кремле оценили идею отказа от уничтожения санкционных продуктов Предложения отказаться от уничтожения санкционных продуктов носят характер экспертной дискуссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автоспорт Гасли стал лучшим в первой практике Гран-при Великобритании, Квят 13-й Французский пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли показал лучший результат в первой сессии свободных заездов десятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.

Политика СБУ не разрешила Савченко пересечь линию разграничения в Донбассе Служба безопасности Украины не предоставила разрешение депутату Верховной рады Надежде Савченко на пересечение линии разграничения в Донбассе, сообщил в пятницу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Происшествия В Петербурге госпитализировали покусанную матерью девочку В Санкт-Петербурге госпитализировали восьмилетнюю девочку со следами укусов.

Происшествия Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.

Экономика ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Общество «ВКонтакте» через суд требует изъять базу данных своих пользователей «ВКонтакте» потребовала в суде изъять из оборота базу данных компании ООО «Дабл», в которой содержится информация о пользователях социальной сети, пишет издание РБК.

Происшествия Соседский пес прогнал со двора дикого медведя и защитил детей В американском штате Нью-Джерси домашняя собака выгнала со двора соседского дома дикого медведя.

Происшествия Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром 11 июля. При пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина.

Экономика На западе Оренбуржья запущена новая электроподстанция Новая электроподстанция "Преображенская" мощностью 500 киловатт запущена на западе Оренбургской области в городе Бузулуке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Политика Путин сменил губернатора Севастополя Врио главы города назначен Михаил Развожаев. Овсянников стал губернатором Севастополя в 2016 году.

Политика В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк» Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Футбол 38-летний Крауч объявил о завершении карьеры Двухметровый нападающий Питер Крауч объявил о завершении игровой карьеры в 38-летнем возрасте.