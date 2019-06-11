Футбол
«Ростов» подписал Александра СаплиноваЕженедельник Футбол 10:08
Полузащитник «Балтики» Александр Саплинов продолжит карьеру в РПЛ. «Ростов» подписал 21-летнего игрока. Контракт между футболистом и клубом рассчитан на четыре года.
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Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Футбол
Даниэле Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
Обновлено в 06:25
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Футбол
«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами
Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Космос
Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых планет
Ученые привыкли искать потенциально "живые" планеты в "зоне обитаемости" — так называется слой пространства вокруг звезды, на поверхности расположенных в котором планет может существовать жидкая вода.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Общее число онкобольных в России продолжает расти
В прошлом году во время диспансеризации российские врачи выявили около 200 тысяч случаев заболевания раком.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве росгвардеец нечаянно высказался о президенте, полиции и вседозволенности
На записи происходит диалог между человеком, которого, по-видимому, заподозрили в торговле, и человеком, одетым в форму росгвардейца, с нашивкой на форме Росгвардия.
Обновлено в 09:27
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Еще четыре фигуранта появились в деле о загрязнении нефти в «Дружбе»
Дело о загрязнении нефтепровода «Дружба» и хищении нефти продолжается.
Обновлено в 02:51
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Здоровье
В ДГКБ им. Филатова открыли корпус хирургии после капремонта
После капитального ремонта в Детской городской клинической больнице имени Филатова открылся корпус хирургии и реанимации, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:08
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Спорт
Родченков передал новые документы по делу о коррупции в IBU
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) данные и документы о коррупции в организации, сообщает официальный сайт IBU со ссылкой на промежуточный отчет независимой комиссии.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Xiaomi выпустила роскошные смарт-часы Amazfit Verge 2
Сегодня состоялся официальный выход новых умных часов Xiaomi Amazfit Verge 2, которые получили продвинутые параметры и стильный дизайн.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52