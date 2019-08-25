Футбол

«Ростов» победил казанский «Рубин»Свободная Пресса 14:10

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
В матче седьмого тура чемпионата России "Ростов" в родных станах переиграл казанский "Рубин" со счётом 2:1. Благодаря этой победе подопечные Валерия Карпина смогли догнать лидирующие в турнирной таблице "Зенит", "Краснодар", "Локомотив" и "Спартак".
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