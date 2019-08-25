Футбол

«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матчеDon24 14:11

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене". «Желто-синие» уступали своим соперникам, пропустив мяч на 15-й минуте от Маркова.
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