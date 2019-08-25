Футбол
«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матчеDon24 14:11
|15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
|29′
|44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
|76′
Александр Саплинов
|87′
|89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
|90′
Элдор Шомуродов
|90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
|90′+2′
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
1
Бабурин
34
Козлов
28
Чернов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
25
Логашов
7
Еременко
23
Зуев
17
Норманн
47
Долгов
14
Шомуродов
22
Дюпин
3
Плиев
80
Сорокин
33
Данченко
69
Степанов
6
Башкиров
21
Кварацхелия
10
Коновалов
11
Давиташвили
20
Марков
59
Макаров
Рубин
Расстановка 4‑4‑2
ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене". «Желто-синие» уступали своим соперникам, пропустив мяч на 15-й минуте от Маркова.
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