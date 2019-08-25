Футбол

«Ростов» победил «Рубин» в сложнейшем матчеDon24 14:11

Ростов — Рубин
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
15′
Евгений Марков
Элдор Шомуродов
29′
44′
Вячеслав Подберезкин
Хвича Кварацхелия
Данил Глебов
Александр Зуев
76′
Александр Саплинов
87′
88′
Евгений Башкиров
Камиль Закиров
89′
Бека Микелтадзе
Никита Макаров
Алексей Ионов
Арсений Логашов
90′
Элдор Шомуродов
90′+2′
Александр Саплинов
Александр Долгов
90′+2′
ФК "Ростов" одержал волевую победу, обыграв в сложнейшем матче казанский "Рубин" со счетом 2:1. Поединок проходил на "Ростов Арене". «Желто-синие» уступали своим соперникам, пропустив мяч на 15-й минуте от Маркова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

Чемпионат13:59

РПЛ. «Ростов» - «Рубин» / Обзор матча

Sports.ru15:39

«Ростов» – «Рубин». Хозяева забили под занавес встречи (видео)

Советский спорт14:08

«Ростов» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России

РИА Новости14:05

«Ростов» — «Рубин» — 2:1. Видеообзор победы команды Карпина благодаря голу в концовке

Sport24.ru14:58

«Ростов» — «Рубин»: видео голов

Спорт-Экспресс13:16

«Ростов» вырвал победу у «Рубина» в конце матча

Матч ТВ13:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Кино

Disney показал первый кадр Эммы Стоун в роли Стервеллы

Обновлено в 15:25
Происшествия

Полиция проверяет заявление об избиении мужчины казаками в Геленджике

30-летний житель Геленджика сообщил в полицию о том, что его избили казаки.
Обновлено в 16:03
Футбол

Кононову понравилась игра «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд

Обновлено в 15:23
Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

Обновлено в 06:23
Политика

МИД Ирана сообщил о прибытии Зарифа на саммит G7

Официальный представитель иранского МИДа Аббас Мусави подтвердил прибытие министра иностранных дел страны Джавада Зарифа во французский Биарриц, в котором проходит саммит G7.
Обновлено в 10:20
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Футбол

Игрок «Бетиса» Тельо отклонил предложения «Спартака» и «Краснодара»

Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля

С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие

Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море

Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В Донецке сообщили о новом обстреле поселка в Горловке

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье вечером подвергли минометному обстрелу поселок Железная Балка на окраине Горловки.
Обновлено в 13:14
Футбол

«Арсенал» дома победил «Оренбург»

Обновлено в 16:30
Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ

Обновлено в 14:54
Авто

Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Политика

В Абхазии начались выборы президента

В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В подмосковном ТЦ на пятилетнего ребенка упала металлическая дверь

В торговом центре Солнечногорска выставочный образец металлической двери упал на пятилетнего ребенка.
Обновлено в 15:28
Политика

Меркель назвала условие возвращения России в формат G7

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть Россию в G8, уточняя, что такой формат переговоров является более уместным и целесообразным.
Обновлено в 16:17
Политика

Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
Обновлено в 15:34
Единоборства

Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Наука

В Крыму нашли необычное двухъярусное захоронение сарматского младенца

Ученые-археологи обнаружили на территории Крыма очень необычное двухъярусное сарматское захоронение.
Обновлено в 00:12
Здоровье

Уже не дети: как инвалиды сталкиваются со взрослой жизнью

Воспитывая ребенка с особенностями развития, родители не могут рассчитывать на то, что после 18 лет он станет самостоятельным: внимание человеку с инвалидностью будет требоваться всю жизнь.
Обновлено в 14:05
Космос

Иностранцы восхитились первым полетом робота «Федора» в космос

Российские специалисты отправили в космос человекоподобного робота «Федора».
Обновлено 23 августа в 07:06
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Обновлено в 09:53
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Ростовской области

Обновлено в 11:55
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга

Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено в 15:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное