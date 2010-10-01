«Ростов» одолел «Локомотив» в матче чемпионата России. Встреча восьмого тура проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.«Ростов» открыл счет в матче на 41-й минуте благодаря голу Эльдода Шомуродова. Результативной передачей отличился Роман Еременко.

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