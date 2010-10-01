РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
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