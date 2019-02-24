Футбол

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка РоссииRT на русском 14:32

Ростов — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Четвертьфинал, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Александр Зуев
29′
39′
Юрий Газинский
Александр Зуев
Данил Глебов
43′
Сергей Паршивлюк
Иван Новосельцев
46′
48′
Урош Спаич
59′
Кристиан Рамирес
Элдор Шомуродов
62′
64′
Шарль Каборе
67′
Иван Игнатьев
Магомед Сулейманов
67′
Шарль Каборе
Кристоффер Ульссон
76′
Маурисио Перейра
Дмитрий Стоцкий
Алексей Ионов
Ивелин Попов
82′
Ивелин Попов
83′
Ивелин Попов
87′
Сергей Песьяков
90′+3′
«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу. Это первая победа команды в южном дерби за последние пять лет.
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«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

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