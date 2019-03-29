Футбол

«Ростов» переиграл «Урал» в матче чемпионата РоссииREGNUM 14:51

Ростов — Урал
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Алексей Ионов
10′
Сергей Паршивлюк
15′
52′
Отман Эль-Кабир
Александр Зуев
67′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
68′
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
68′
79′
Павел Погребняк
Роман Еременко
Ивелин Попов
84′
84′
Николай Димитров
Марко Араторе
Антонсен Норманн
86′
Миха Мевля
90′+3′
Футболисты «Ростова» на своем поле переиграли екатеринбургский «Урал» в матче двадцать первого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 30 марта на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1.
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