Футбол
«Ростов» официально объявил о переходе защитника «Тамбова»Советский спорт 10:14
Напомним, что в минувшем сезоне Чистяков вместе с Тамбовом стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), завоевав путевку в РПЛ. В составе Тамбова защитник провел 27 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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